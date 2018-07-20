Какая ситуация сложилась с конкуренцией в банковской среде

Накануне состоялось заседание Президиума Совета Ассоциации банков России с участием руководителей ЦБ, Минфина, Минстроя и ФАС, на котором обсуждалась ситуация с конкуренцией в финансовом секторе.

Председатель совета Ассоциации, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил высокую долю на рынке банков с госучастием. Особенно это заметно в региональном разрезе – в 22 регионах доля госбанков составляет 90% и более.

Согласно данным ФАС, доля банков с госучастием на рынке обслуживания частных лиц составляет 70%, юрлиц - 73%.

Тенденция эта может получить свое развитие, поскольку у частных банков, в том числе региональных, продолжают отзываться лицензии. Как следствие, растет число регионов, в которых доминируют банки с госучастием, крупные федеральные банки.

Проведенный Ассоциацией банков России опрос показал, что усиливается конкуренция в отдельных сегментах рынка, прежде всего это касается работы с малым и средним бизнесом. Обостряется и борьба за качественного клиента. В этой ситуации выигрывает тот, кто обладает доступом к более дешевым ресурсам, подчеркнул президент Ассоциации Георгий Лунтовский.

По его мнению, необходимо, прежде всего, создание условий для развития частных банков.

Георгий Лунтовский озвучил предложение о введении налоговой льготы для инвесторов, которые приобретают акции российских коммерческих банков.

На заседании также отмечалось, что не всегда получается создать равные условия для банков по работе с различными госпрограммами. Речь, в частности, про закон 175-ФЗ от 1 июля 2018 года, который существенно ограничил доступ банков, в том числе региональных, к обслуживанию строительных проектов с привлечением долевого финансирования.

Напомним, Постановлением Правительства от 18.06.18 №697 определены требования к уполномоченным банкам и банкам, которые имеют право на открытие счетов эскроу для расчётов по договорам участия в долевом строительстве.

Так, в частности, кредитный рейтинг уполномоченного банка не должен быть ниже ruА- кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА».

Замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил на заседании, что Минстрой готов, «чтобы не остановить стройку», в случае поддержки со стороны Минфина и ЦБ выйти с консолидированной позицией о снижении с ruA- до ruBBB- требования к рейтингу, необходимого для банковского сопровождения проектов с долевым финансированием.

Представитель ЦБ Василий Поздышев заявил, что регулятор «приветствовал бы увеличение числа банков, работающих с застройщиками, с точки зрения снижения концентрации рисков на строительную отрасль». На практике «хотелось бы посмотреть, какие банки стоят за конкретным уровнем рейтинга, и свериться, что реальное положение этих кредитных организаций соответствует требованиям».

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, в свою очередь, что Минфин не готов опустить требования к рейтингу ниже ruBBB-.