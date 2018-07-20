В Налоговом кодексе появилась новая глава

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон № 199-ФЗ, вносящий поправки в части первую и вторую Налогового кодекса.

Этим законом в НК добавлена новая глава 25.4 «Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья». Новый налог уже получил краткое наименование НДД.

Базой для исчисления НДД станет расчетная выручка от операционной и инвестиционной деятельности по разведке и добыче сырья на лицензионном участке, уменьшенная на величину фактических расходов, НДПИ, экспортной пошлины, транспортных расходов и так далее.

Налоговым периодом является календарный год, отчетным - первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. Налоговая ставка НДД составит 50%.

НДД будет распространяться на четыре группы месторождений: