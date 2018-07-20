В Налоговом кодексе появилась новая глава

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон № 199-ФЗ, вносящий поправки в части первую и вторую Налогового кодекса.
Этим законом в НК добавлена новая глава 25.4 «Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья». Новый налог уже получил краткое наименование НДД.
Базой для исчисления НДД станет расчетная выручка от операционной и инвестиционной деятельности по разведке и добыче сырья на лицензионном участке, уменьшенная на величину фактических расходов, НДПИ, экспортной пошлины, транспортных расходов и так далее.
Налоговым периодом является календарный год, отчетным - первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. Налоговая ставка НДД составит 50%.НДД будет распространяться на четыре группы месторождений:
- первая группа — новые месторождения в Восточной Сибири с выработанностью до 5%.
- вторая группа — месторождения, пользующиеся льготой по экспортной пошлине.
- третья группа — действующие месторождения в Западной Сибири с выработанностью от 10% до 80% (при квоте на добычу не более 15 миллионов тонн).
- четвертая группа — новые месторождения Западной Сибири с выработанностью менее 5% с совокупными запасами не более 51 миллиона тонн в год.
Федеральная налоговая служба уже начала разработку декларации по НДД.