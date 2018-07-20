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В Налоговом кодексе появилась новая глава

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон № 199-ФЗ, вносящий поправки в части первую и вторую Налогового кодекса.

Этим законом в НК добавлена новая глава 25.4 «Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья». Новый налог уже получил краткое наименование НДД.

Базой для исчисления НДД станет расчетная выручка от операционной и инвестиционной деятельности по разведке и добыче сырья на лицензионном участке, уменьшенная на величину фактических расходов, НДПИ, экспортной пошлины, транспортных расходов и так далее.

Налоговым периодом является календарный год, отчетным - первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. Налоговая ставка НДД составит 50%.

НДД будет распространяться на четыре группы месторождений:
  • первая группа — новые месторождения в Восточной Сибири с выработанностью до 5%.
  • вторая группа — месторождения, пользующиеся льготой по экспортной пошлине.
  • третья группа — действующие месторождения в Западной Сибири с выработанностью от 10% до 80% (при квоте на добычу не более 15 миллионов тонн).
  • четвертая группа — новые месторождения Западной Сибири с выработанностью менее 5% с совокупными запасами не более 51 миллиона тонн в год.

Федеральная налоговая служба уже начала разработку декларации по НДД.

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