Пенсионеры стали чаще обращаться за кредитами

Доля россиян старше 60 лет, которые оформили кредитные карты в банках, в I квартале выросла на 3 процентных пункта и составила 8%, показали расчеты Объединенного кредитного бюро, сообщают «Известия».

Еще недавно банки неохотно давали кредиты пенсионерам, но ситуация изменилась, и теперь кредитные организации конкурируют за таких заемщиков.

Пенсионеры — это надежные заемщики с низкой долей просрочки по долгам, что выгодно банкам, считают эксперты. При этом финансовая грамотность старшего поколения постепенно растет, а значит, их активность на банковском рынке будет увеличиваться.

В январе-апреле выдача кредитов клиентам ВТБ в возрасте 50–59 лет выросла на 37%, а клиентам старше 60 лет — на 45%.

В Сбербанке зафиксировали активное использование людьми старшего поколения кредитных карт и стабильный ежегодный прирост клиентов в этом сегменте. При этом в топ-5 популярных покупок — продукты, медицинские товары, товары для дома, ремонта, мото- и автопродукция.

Одновременно банки увеличивают и кредитные лимиты по картам пенсионеров. В «Русском стандарте» за январь–апрель общая сумма лимитов по кредиткам клиентов старше 60 лет выросла вдвое. Пенсионеры проявляют интерес и к кредитам наличными на фоне роста финансовой грамотности, пояснили в кредитной организации.