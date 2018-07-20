Как будем отдыхать в 2019-ом: готов проект переноса выходных дней

Минтруд подготовил проект Постановления Правительства о переносе выходных дней в 2019 году.

Перенос дней отдыха предлагается в целях исключения ситуаций их переноса в текущем порядке накануне соответствующих праздничных дней, а также в целях рационального планирования рабочего времени в организациях и учета интересов различных категорий граждан РФ по созданию условий для полноценного отдыха и организации досуга не только в зимнее время, но и в весенне–летний период.

Предлагаемые переносы дней отдыха позволят соблюсти норму статьи 110 ТК о том, чтобы между двумя рабочими неделями было не менее 42 часов непрерывного отдыха.

Учитывая изложенное, предлагается выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 2 и 3 мая соответственно (четверг и пятница).

Также предлагается перенести день отдыха с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая.

Таким образом, с учетом нормы статьи 112 ТК о переносе при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходного дня на следующий после него рабочий день, в 2019 году будут следующие дни отдыха: