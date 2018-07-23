Налог на прибыль по ставке 0% при выбытии акций: как его считать при реорганизации

В соответствии с пунктом 1 статьи 284.2 НК ставка налога на прибыль 0% применяется к налоговой базе, определяемой по доходам от операций по реализации или иного выбытия (в том числе погашения) акций российских организаций (долей участия в уставном капитале), при условии, что на дату реализации или иного выбытия они непрерывно принадлежат налогоплательщику на праве собственности или на ином вещном праве более 5 лет.

Пунктом 4 статьи 57 ГК РФ установлено, что при реорганизации юрлица в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного юрлица.

Следовательно, в случае реорганизации в форме присоединения одной организации к другой право собственности на имущество присоединенной организации возникает у присоединившей организации на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного юрлица.

Таким образом, налоговая ставка 0% может применяться к налоговой базе присоединившей организации, определяемой по доходам от операций по реализации или иного выбытия акций российских организаций (долей участия в уставном капитале), при условии, что на дату реализации или иного выбытия они непрерывно принадлежат данной организации на праве собственности или на ином вещном праве более 5 лет.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-03-06/1/44302 от 27.06.2018.