«Личный кабинет налогоплательщика» пользуется популярностью у физлиц

каждая платежка на зарплату обходится в 0,5% от суммы Даже больше. 0,5% - это если в календ...
Над.К, Вы писали:Я не понимаю, что так все всполошились? Конвенция устанавливает минимальные треб...
Сколько попрошаек-пенсионеров, стоящих на паперти, скоро появится на просторах нашей страны! &nb...
Я не понимаю, что так все всполошились? Конвенция устанавливает минимальные требования. Государст...
Аноним, Вы писали:Ну если 15000 зарплата,то -40%-это 9000 пенсия. Ну нафиг мы все копили и покупа...
assolato2006, Вы писали:Я правильно понимаю, что если (допустим), в регионе, 15000 зарплата (счит...
и комиссию за перевод удерживать с работника тоже пусть введут норму с комиссией весело ста...
Сколько попрошаек-пенсионеров, стоящих на паперти, скоро появится на просторах нашей страны! А оч...
Вот мало депутуту двухсотрублевки с видами Крыма? "В память о долларе за 35 рублей", а не за 60+ ?
Я не понимаю, счс что мешает налоговой или УФК, перечислять эти деньги по месту прописки работник...
и комиссию за перевод удерживать с работника тоже пусть введут норму
Лишние налоговики - да. Лишние бухгалтеры - точно нет!!!
В Советском Союзе тоже совсем не социализм был - социализм в Швеции или Германии, а тупой государ...
А сколько времени дадут бухгалтеру на то, что бы он среагировал на заявление в котором работник п...
Письмо ФНС России от 09.07.2018 N СА-4-7/13130"О направлении Обзора правовых позиций, отраженных ...
Аноним, Вы писали:Ну если 15000 зарплата,то -40%-это 9000 пенсия. Ну нафиг мы все копили и покупа...
Или Вы про повышение пенсионного возраста? Да, но, что бы там ни было - но возможностью пол...
Аноним, Вы писали:И что же так на учителей, врачей, библиотекарей ополчились? У них работа далеко...
Акулов, Вы писали:Nаdine пишет : Среди моих знакомых 3 человека, которые оформили ИП с единственн...
А сдающий квартиру - это самозанятый?
это же дополнительные рабочие места, ничего вы не понимаете, неблагодарные! о народе заботятся, л...
И что же так на учителей, врачей, библиотекарей ополчились? У них работа далеко не сахар: учителя...
Охтыжбл... *падшая женщина*. Они не только деньги у людей хотят спереть, а ещё и хорошенько попил...
А я вообще не понимаю почему Труд обложили налогом. НДФЛ, для трудящегося, это налог на его ...
"Д'Артаньян чувствовал, что тупеет..."(с)Честно дочитала примерно до середины, после чего наступи...
Поменяете коней на переправе, и придет требование на уточнение, потому как нарастающим итогом сум...
Елена_N, Вы писали:"Например, физлицо оплачивает счет наличными деньгами через отделение бан...
Не пользуйтесь картами. Сдавайте квартиру за нал.От карт и счетов в банках неприятности могут при...
Такое чувство, что когда люди становятся депутатами, то мозгу них выключается.
А то, что в 60 лет жизнь только начинается, так это результат начинающейся деменции. +100
У малых и микропредприятий давно нет никаких вкладов на счетах. Если есть поступления ...
Депутаты,что не смотрели фильм " По семейным обстоятельствам" Будут кофточки продавать с пу...
Ну да, как высчитывать среднюю з/п по стране, так з/п олигархов-чиновников+простых работяг/количе...
Жалобу напишите в ЦБ. Они обязаны прислать письмо и уведомить за 5- 7 дней. Вообще надо при...
Ну если 15000 зарплата,то -40%-это 9000 пенсия. Ну нафиг мы все копили и покупали баллы..
вставай страна огромная Так уже вроде с колен встали. Правда, говорят на голову.