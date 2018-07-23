«Личный кабинет налогоплательщика» пользуется популярностью у физлиц

Абсолютное большинство наших читателей (82%) пользуются электронным сервисом ФНС «Личный кабинет налогоплательщика-физлица».

Таковы результаты опроса, прошедшего на нашем сайте.

При этом 64% опрошенных считают этот сервис удобным и рекомендуют завести свой Личный кабинет тем, кто еще не сделал этого.

К слову, 10% участников опроса в ближайшее время намерены подключиться к Личному кабинету на сайте ФНС.

И только 9% наших читателей ответили, что сервисом не пользуются и пользоваться не собираются.