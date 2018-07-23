Для работодателей введут новый штраф за отказ перечислять зарплату в выбранный сотрудником банк

Минтруд начал подготовку нормативного акта, который вносит поправки в ст. 5.27 КоАП, предусматривающую наказание за нарушение трудового законодательства. Речь идет о праве сотрудников поменять банк, куда будет перечисляться его зарплата.

В соответствии со ст. 136 ТК зарплата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным договором или трудовым договором.

Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за 5 рабочих дней до дня выплаты заработной платы.

При этом норма ТК об изменении кредитной организации не позднее чем за 5 рабочих дней до дня выплаты заработной платы является нормой прямого действия, то есть организация не вправе отказать работнику в перечислении зарплаты в другой банк при поступлении соответствующего заявления.

Обязать работника получать заработную плату, путем перечисления ее в кредитную организацию, с которой работодателем заключен договор на обслуживание, работодатель не вправе.

Организация перечисления зарплаты безналичным способом на банковские карты работников в рамках зарплатных проектов и создание препятствий гражданам в смене кредитной организации для получения заработной платы может создавать условия для получения банком, обслуживающим зарплатный проект, преимуществ не только при привлечении денежных средств на банковские счета, но и при осуществлении иных видов банковской деятельности, что в отдельных случаях может приводить к ограничению конкуренции, в частности, при наличии у такой организации доминирующего положения на соответствующем рынке.

Законопроект направлен на недопущение воспрепятствования работодателем осуществлению работником права на изменение кредитной организации, в которую должна быть переведена его заработная плата.

Необходимость внесения подобных изменений основывается, в том числе, на том, что препятствие работникам в выборе банка для зачисления на открытый в нем счет зарплаты является нарушением не только трудового законодательства, но и иных норм права, включая Конституцию РФ.

Так, право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже МРОТ неразрывно связано с правом конкретного гражданина на распоряжение подлежащими выплате этому гражданину в качестве зарплаты денежными средствами, в том числе путем их размещения на банковский счет в кредитной организации. При этом гражданин - в силу вытекающего из Конституции РФ принципа свободы договора - вправе, самостоятельно оценивая предлагаемые различными банками условия договора банковского вклада и связанные с ними риски, по своему усмотрению выбирать банк в качестве контрагента по договору.

Иное означает несовместимое с требованиями статьи 35 (часть 2) Конституции РФ ограничение права работников на свободное распоряжение причитающимися им денежными средствами путем размещения их на банковские счета в избранных ими банках.

В связи с этим законопроектом предполагается внесение изменений в КоАП в части отражения в отдельном составе административных правонарушений по невыплате или неполной выплате в установленный срок зарплаты соответствующее положение.