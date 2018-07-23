ЕНВД можно уменьшить на взносы, уплаченные в течение квартала

Можно ли уменьшить ЕНВД на взносы, уплаченные после окончания квартала, но до дня сдачи декларации? Нет. Минфин в письме № 03-11-11/44500 от 28.06.2018 пояснил, почему.

Отметим, что ранее в письме от 21.11.2016 № 03-11-11/76431 Минфин заявлял, что в такой ситуации можно уменьшить ЕНВД. Однако эти разъяснения касаются норм НК, которые в 2017 году изменились.

Поэтому сейчас ориентироваться на те разъяснения нельзя.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 346.32 НК плательщики ЕНВД уменьшают сумму налога, исчисленную за налоговый период, на сумму страховых взносов, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в данном налоговом периоде.

Согласно абзацу третьему пункта 2.1 статьи 346.32 НК ИП на ЕНВД уменьшают сумму налога на уплаченные фиксированные взносы.

Таким образом, подпунктом 1 пункта 2 статьи 346.32 НК ограничивается право налогоплательщиков на уменьшение ЕНВД на сумму уплаченных страховых взносов только тем налоговым периодом, в котором они были уплачены, а абзац третий пункта 2.1 статьи 346.32 НК устанавливает размер такого уменьшения.