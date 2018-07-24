ИП на ЕНВД не получит имущественный вычет на покупку квартиры

Право на получение имущественных налоговых вычетов по НДФЛ имеют налогоплательщики, получающие доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 13%, в том числе и физлица, являющиеся ИП.

К доходам ИП, получаемым от осуществления им тех видов деятельности, по которым он является налогоплательщиком ЕНВД, имущественные налоговые вычеты по НДФЛ, в частности, по расходам на приобретение квартиры, не применяются.

Вместе с тем, если такой ИП получает другие доходы, подлежащие обложению НДФЛ по ставке 13%, он вправе уменьшить сумму таких доходов на имущественные налоговые вычеты, в частности, по расходам на приобретение квартиры.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/48303 от 11.07.2018.