Не всякое имущество дороже 100 тыс. рублей признается амортизируемым

Для целей НК амортизируемым имуществом признаются имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у налогоплательщика на праве собственности, используются им для извлечения дохода и стоимость которых погашается путем начисления амортизации.

Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 руб.

В случае если имущество не используется в основной деятельности, а предназначено для реализации, то есть в терминах НК является товаром, такое имущество для целей налогообложения прибыли не признается амортизируемым.

При этом не предназначенное для продажи имущество, а переданное в аренду, которое не используется в основной деятельности, но приносит доход, амортизируется в общеустановленном порядке.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-03-06/2/48148 от 11.07.2018.