Минфин в письме № 03-04-05/41112 от 15.06.2018 разъяснил, в каком размере предоставляется налоговый вычет при приобретении квартиры членом ЖСК.
Член жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного или иного потребительского кооператива, другие лица, имеющие право на паенакопления, полностью внесшие свой паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, иное помещение, предоставленное этим лицам кооперативом, приобретают право собственности на указанное имущество (п.4 ст. 218 ГК РФ).
Имущественный налоговый вычет при приобретении квартиры предоставляется в размере, действовавшем в налоговом периоде, в котором были получены необходимые документы, подтверждающие право на получение данного налогового вычета, говорится в письме.
Почему специалисты ведомства пришли к такому выводу, узнайте из статьи.