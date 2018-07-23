В каком размере предоставляется налоговый вычет при приобретении квартиры членом ЖСК?

Аноним

Раз ему не нравится, пусть не подписывает, а отправляет на доработку. Путин впервые прокомментировал повышение пенсионного возраста

Аноним

Сколько попрошаек-пенсионеров, стоящих на паперти, скоро появится на просторах нашей страны! &nb... Конвенция о пенсии в 40% от зарплаты одобрена в первом чтении

бух2007 и комиссию за перевод удерживать с работника тоже пусть введут норму с комиссией весело ста... Бухгалтерам дадут больше времени, чтобы среагировать на заявление сотрудника о смене зарплатного банка

Аноним

Сколько попрошаек-пенсионеров, стоящих на паперти, скоро появится на просторах нашей страны! А оч... Конвенция о пенсии в 40% от зарплаты одобрена в первом чтении

Старый ворчун Вот мало депутуту двухсотрублевки с видами Крыма? "В память о долларе за 35 рублей", а не за 60+ ? Центробанку предложили напечатать на купюре портрет Путина

Аноним

Я не понимаю, счс что мешает налоговой или УФК, перечислять эти деньги по месту прописки работник... Уплата НДФЛ по месту жительства сотрудников: хорошо это или плохо

Аноним

и комиссию за перевод удерживать с работника тоже пусть введут норму Бухгалтерам дадут больше времени, чтобы среагировать на заявление сотрудника о смене зарплатного банка

Lomik В Советском Союзе тоже совсем не социализм был - социализм в Швеции или Германии, а тупой государ... Какие клиенты для Сбербанка подозрительны и что делать, чтобы быть вне подозрений

Аноним

А сколько времени дадут бухгалтеру на то, что бы он среагировал на заявление в котором работник п... Бухгалтерам дадут больше времени, чтобы среагировать на заявление сотрудника о смене зарплатного банка

LAWYERSPB Письмо ФНС России от 09.07.2018 N СА-4-7/13130"О направлении Обзора правовых позиций, отраженных ... ФНС: топ-10 налоговых споров

Аноним

Аноним, Вы писали:Ну если 15000 зарплата,то -40%-это 9000 пенсия. Ну нафиг мы все копили и покупа... Конвенция о пенсии в 40% от зарплаты одобрена в первом чтении

Аноним

Или Вы про повышение пенсионного возраста? Да, но, что бы там ни было - но возможностью пол... Выбор между ООО или ИП: в чем принципиальная разница в 2018 году

Аноним

Аноним, Вы писали:И что же так на учителей, врачей, библиотекарей ополчились? У них работа далеко... Что изменится в законопроекте о пенсиях ко второму чтению

Аноним

А сдающий квартиру - это самозанятый? Как инспекторы найдут тех, кто не платит налоги при сдаче квартиры

Аноним

это же дополнительные рабочие места, ничего вы не понимаете, неблагодарные! о народе заботятся, л... Уплата НДФЛ по месту жительства сотрудников: хорошо это или плохо

Аноним

И что же так на учителей, врачей, библиотекарей ополчились? У них работа далеко не сахар: учителя... Что изменится в законопроекте о пенсиях ко второму чтению

Nаdine Охтыжбл... *падшая женщина*. Они не только деньги у людей хотят спереть, а ещё и хорошенько попил... Что изменится в законопроекте о пенсиях ко второму чтению

Аноним

А я вообще не понимаю почему Труд обложили налогом. НДФЛ, для трудящегося, это налог на его ... Уплата НДФЛ по месту жительства сотрудников: хорошо это или плохо

Аноним

Поменяете коней на переправе, и придет требование на уточнение, потому как нарастающим итогом сум... Фирмы на УСН сдают РСВ с кодом тарифа 01, потому что «коней на переправе не меняют»

Аноним

Елена_N, Вы писали:"Например, физлицо оплачивает счет наличными деньгами через отделение бан... Новые правила 54-ФЗ. Кассовый чек: разбираемся со сроками

Аноним

Не пользуйтесь картами. Сдавайте квартиру за нал.От карт и счетов в банках неприятности могут при... Как инспекторы найдут тех, кто не платит налоги при сдаче квартиры

Аноним

Такое чувство, что когда люди становятся депутатами, то мозгу них выключается. Центробанку предложили напечатать на купюре портрет Путина

Аноним

А то, что в 60 лет жизнь только начинается, так это результат начинающейся деменции. +100 Что изменится в законопроекте о пенсиях ко второму чтению

ВаляЧел У малых и микропредприятий давно нет никаких вкладов на счетах. Если есть поступления ... Денежные средства на счетах малых предприятий можно будет застраховать

Аноним

Депутаты,что не смотрели фильм " По семейным обстоятельствам" Будут кофточки продавать с пу... Как в Москве будут выявлять граждан, сдающих квартиры без уплаты налогов

Аноним

Жалобу напишите в ЦБ. Они обязаны прислать письмо и уведомить за 5- 7 дней. Вообще надо при... Сбербанк блокирует из-за перечисления налогов?