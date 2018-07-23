Упростят процедуру выплаты пенсионных накоплений родственникам россиян, не доживших до пенсии

Если россиянин не дожил до пенсии, его пенсионные накопления выплачиваются родственникам.

Поясним, накопления имеются у женщин 1957 года рождения и моложе, мужчин 1953 года рождения и моложе.

Правопреемники умерших застрахованных лиц подают заявление о выплате средств пенсионных накоплений в ПФР или в НПФ, а в случае, если поданы не все необходимые документы в соответствии с Правилами, утвержденными постановлениями Правительства от 30.07.2014 № 710 и 711 , страховщик обязан вернуть указанное заявление.

Эту норму скоро поменяют. Минтруд начал подготовку соответствующего нормативного акта в целях защиты прав правопреемников умерших застрахованных лиц.

Планируется предоставить возможность правопреемникам направить в ПФР или в НПФ недостающие документы после подачи заявления о выплате средств пенсионных накоплений (об отказе от получения средств пенсионных накоплений) и, тем самым, избежать возврата заявления.

Новая норма должна вступить в силу предположительно в ноябре 2018.