Власти запустили программу отслеживания жалоб россиян в соцсетях

Кремль инициировал запуск программы отслеживания реакции региональных властей на жалобы россиян в социальных сетях. Систему разработала «Медиалогия», к 2019 году ее распространят по всей стране, пишет РБК.

Новая система мониторинга «Инцидент менеджмент» позволяет отслеживать информационные поводы в пяти социальных сетях («ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter и «Одноклассники») и реакцию сообществ на действия властей.

Мониторинг осуществляется по ключевым словам. Его результаты попадают к региональному администратору. Как правило, это сотрудник информационного управления правительства региона, и он решает, какие сообщения нуждаются в ответе властей. Их сортируют по профилям на уровне региональных министерств или муниципалитетов — в зависимости от масштаба проблемы. Те должны ответить на сообщение в соцсети. Ответ автоматически приходит региональному администратору в рамках «Инцидента».

Несколько постов по одной теме в разных соцсетях можно объединять в один кейс — он будет называться «инцидент», и тогда ответ официальных структур на него автоматически будет отправляться ко всем сообщениям по этой теме вне зависимости от соцсети.

По всем отработанным и необработанным «инцидентам» ведется статистика, которую в режиме реального времени при помощи программы могут наблюдать сотрудники муниципальных и региональных администраций, а также администрации президента, говорит источник РБК.

Отрабатывать каждый «инцидент» местные власти должны в течение суток с момента его регистрации в системе, пересказал услышанное на семинаре региональный чиновник. По его словам, со стороны администрации президента этим направлением занимается управление по общественным проектам (его курирует первый заместитель руководителя кремлевской администрации Сергей Кириенко). Это подтвердил РБК федеральный чиновник, знакомый с внедрением системы в регионах.

Необходимость уделять больше внимания реакции на негативные для власти сообщения в соцсетях стала очевидна после всплеска комментариев в связи с трагедией в кемеровской «Зимней вишне» и ситуации вокруг мусорного полигона в Волоколамске.

Власти регионов продемонстрировали неспособность адекватно реагировать на всплески недовольства в интернете, а администрации президента надоело бороться с последствиями некомпетентности местных чиновников, рассказал РБК источник, близкий к Кремлю. Регионам рекомендовали больше внимания уделять работе в соцсетях.

Первым регионом, в котором запустили пилотную версию «Инцидента», стало Подмосковье. На данный момент программа в тестовом режиме действует в десяти регионах