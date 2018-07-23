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Какие услуги налогоплательщик может получить в МФЦ

УФНС Архангельской области рассказало о расширении переченя дополнительных услуг, предоставляемых через МФЦ.

В отделениях МФЦ можно заказать выписки из ЕГРИП и ЕГРЮЛ, получить информацию о действующих налогах и сборах, порядке их уплаты, заказать сведения, содержащиеся в реестре дисквалифицированных лиц, получить справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов и др.

Также налогоплательщики могут обратиться в налоговые органы через отделения МФЦ за получением следующих дополнительных услуг:

  • прием заявления на предоставление льготы по налогу на имущество физических лиц, земельному и транспортному налогам от физических лиц;
  • прием уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц;
  • прием сообщения о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средствах, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами;
  • прием заявления к налоговому уведомлению об уточнении сведений об объектах, указанных в налоговом уведомлении;
  • прием налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ на бумажном носителе для налогоплательщиков физических лиц;
  • прием заявления о доступе к личному кабинету налогоплательщика для физических лиц;
  • прием уведомления о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет по земельному налогу.
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