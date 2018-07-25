Надо ли применять ККТ на розничных рынках: разъяснения Минфина

Организации и ИП при осуществлении торговли на розничных рынках продовольственными товарами с открытых прилавков вправе не применять ККТ.

Вместе с тем применение ККТ требуется при осуществлении торговли на розничных рынках продовольственными товарами в помещениях контейнерного типа, павильонах, непродовольственными товарами с открытых прилавков внутри крытых рыночных помещений, непродовольственными товарами, которые определены в перечне, утвержденном Правительством РФ.

Указанный перечень непродовольственных товаров, при торговле которыми на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также на других территориях, отведенных для осуществления торговли, организации и ИП обязаны осуществлять расчеты с применением ККТ, утвержден распоряжением Правительства РФ от 14.04.2017 N 698-р.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-01-15/44204 от 27.06.2018.