Как заполнить титульный лист РСВ после реорганизации

Юрлицо реорганизовано в форме преобразования во II квартале расчетного периода. Как в этом случае заполнить титульный лист РСВ, Минфин разъяснил в письме № 03-15-06/44163 от 27.06.2018.

При преобразовании одного юрлица в другое правопреемником реорганизованного юрлица в части исполнения обязанностей по уплате страховых взносов признается вновь возникшее юрлицо.

При реорганизации юрлица в форме преобразования расчетным периодом для вновь возникшей организации является период со дня создания до окончания календарного года.

При этом у вновь созданной организации с учетом положений статьи 421 НК в базу для исчисления страховых взносов включаются выплаты и иные вознаграждения, начисленные в пользу работников, начиная со дня создания этой организации, то есть со дня ее госрегистрации.

В случае если реорганизация в форме преобразования произошла во II квартале расчетного периода, то при заполнении титульного листа РСВ в поле «Расчетный (отчетный) период» за полугодие указывает код «31», за девять месяцев – «33», за год – «34».

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