Госпошлину за регистрацию вашего авто может заплатить кто-то другой

В соответствии с пунктами 1 и 8 статьи 45 НК уплата сбора, в частности госпошлины, за плательщика сбора может осуществляться иным лицом, в том числе представителем плательщика сбора.

При уплате госпошлины за совершение юридически значимых действий, связанных с госрегистрацией транспортного средства, представителем или иным лицом за плательщика госпошлины в платежном документе должно быть указано, что представитель или иное лицо действует от имени ее плательщика.

При этом лицо не вправе требовать возврата из бюджетной системы РФ уплаченного за плательщика сбора (госпошлины).

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-05-06-03/44131 от 27.06.2018.