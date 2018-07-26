Кто платит налоги за общее имущество СНТ

С 01.01.2019 отношения, возникающие в связи с ведением гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, а также особенности гражданско-правового положения НКО регламентирует Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона № 217-ФЗ к имуществу общего пользования относятся расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд объекты капитального строительства и земельные участки общего назначения, использование которых может осуществляться исключительно для удовлетворения потребностей граждан, ведущих садоводство и огородничество (проход, проезд, снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведение, охрана, сбор твердых коммунальных отходов и иные потребности), а также движимые вещи, созданные или приобретенные для деятельности садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества.

Общее собрание членов может принять решение о передаче недвижимого имущества общего пользования в общую долевую собственность собственников земельных участков, в госсобственность субъекта РФ или в собственность муниципального образования, в границах которых расположена территория садоводства или огородничества.

При этом доля в праве общей собственности на имущество общего пользования собственника садового или огородного земельного участка, расположенного в границах СНТ, следует судьбе права собственности на такой садовый или огородный земельный участок.

Таким образом, Федеральный закон № 217-ФЗ предоставляет возможность самим членам СНТ на основе решения общего собрания и при согласии всех собственников земельных участков фактически определить, кто будет уплачивать налоги с имущества общего пользования товарищества.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-05-06-01/44169 от 27.06.2018.

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