Как рассчитать больничный из МРОТ

В соответствии с частью 1.1 статьи 14 Федерального закона от 29.12.2006 года № 255-ФЗ в случае, если застрахованное лицо в расчетном периоде не имело заработка, а также в случае, если средний заработок, рассчитанный за этот период, в расчете за полный календарный месяц ниже МРОТ, средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, принимается равным МРОТ.

Если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая работает на условиях неполного рабочего времени (неполной рабочей недели, неполного рабочего дня), средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия в указанных случаях, определяется пропорционально продолжительности рабочего времени застрахованного лица.

Средний заработок определяется пропорционально продолжительности рабочего времени только в случаях, когда застрахованное лицо за расчетный период не имело заработка либо если средний заработок, рассчитанный за этот период, в расчете за полный календарный месяц ниже МРОТ и, следовательно, когда средний заработок принимается равным МРОТ.

В случае если пособие исчисляется из фактического заработка застрахованного лица за расчетный период, то уменьшать этот заработок в зависимости от продолжительности рабочего времени, установленного на момент наступления страхового случая, неправомерно.

Сравнение среднего месячного заработка застрахованного лица, определенного за расчетный период, с МРОТ производится через средний дневной заработок, при этом сравнение фактического среднедневного заработка со среднедневным заработком, исчисленным из МРОТ, производится без учета районного коэффициента.

Сначала нужно произвести расчет среднего дневного заработка, затем необходимо сравнить СДЗ, исчисленный из фактического заработка работника, со средним дневным заработком, исчисленным исходя из МРОТ, с учетом продолжительности рабочего времени. Из этих двух полученных величин выбрать большую.

Такие разъяснения дает отделение ФСС Карелии.