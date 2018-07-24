Правительство потратит 3,5 трлн. рублей на улучшение жизни россиян

Правительство разработало национальный проект «Демография» по повышению качества жизни россиян, сообщают РИА Новости.

Общий объем финансирования нацпроекта составит более 3,5 триллиона рублей.

Программа включает в себя такие федеральные проекты, как: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Создание яслей — содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», а также «Новая физическая культура населения».

В рамках государственной программы премьер-министр Дмитрий Медведев призвал создать для россиян условия, при которых они не просто будут жить дольше, а будут вести активный, полный и достойный образ жизни.

Это значит, что все возможные проблемы со здоровьем надо стремиться выявлять на ранних стадиях, для этого должны быть увеличены масштабы диспансеризации, диспансерного наблюдения, в каждом регионе необходимо создать гериатрические центры для сохранения здоровья людей старшего поколения, и, конечно, необходимо сделать систему социального обслуживания и ухода за людьми старшего возраста современной и удобной, — очертил задачу Медведев.

Программой предусмотрена ликвидация очередей в соцучреждения для пожилых людей: дома престарелых, психоневрологические интернаты и геронтологические центры.

Проект «Демография» предполагает дальнейшую поддержку семей, в том числе адресные выплаты, материнский капитал и льготную ипотеку.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что около 30 тысяч женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, ежегодно будут участвовать в программе по обучению, переобучению и повышению квалификации. На эти цели планируется потратить 1,5 млрд. бюджетных средств.

Частью нацпроекта станет содействие занятости и создание дополнительных мест в детских садах, заявил чиновник. Он напомнил, что стоит задача создать более 250 тысяч новых мест в 2021 году. Кроме того, женщины смогут получать гранты на открытие групп ухода за детьми.