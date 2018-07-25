ФНС рассказала, как отразить в РСВ больничный за прошлый период и перерасчет по нему

В письме № БС-4-11/11512 от 14.06.2018 Федеральная налоговая служба разъяснила, как отражать в отчете РСВ суммы по больничным листам, выплачиваемых за предыдущий расчетный период и при перерасчете ранее начисленного пособия.

Итак, как заполнять отчет при выплате работнику пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством за предыдущие расчетные (отчетные) периоды.

Пункт 1 статьи 424 НК устанавливает датой осуществления выплат и иных вознаграждений для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физлицам, день начисления этих выплат.

В соответствии с Порядком заполнения расчета по страховым взносам, утвержденного приказом ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@ (далее - Порядок), приложение № 2 к разделу 1 расчета предназначено для расчета сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

В приложении № 3 «Расходы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и расходы, осуществляемые в соответствии с законодательством Российской Федерации к разделу 1» раздела 1 расчета, отражаются расходы, понесенные работодателем на цели обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Согласно пункту 11.13 Порядка по строке 070 приложения № 2 в соответствующих графах отражаются суммы понесенных расходов работодателя на выплату больничного с начала расчетного периода, за последние три месяца расчетного (отчетного) периода, а также за первый, второй и третий месяц из последних трех месяцев расчетного (отчетного) периода соответственно. В указанных строках отражаются фактические расходы, производимые в счет начисленных страховых взносов на выплату страхового обеспечения.

В рассматриваемой ситуации, из условий вопроса следует, что пособие по временной нетрудоспособности начислено и выплачено в апреле, и в связи с этим, суммы выплат и иных вознаграждений, исчисленных в пользу физлица, суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами, и суммы произведенных расходов на выплату страхового обеспечения следует отразить за апрель в расчете за полугодие 2018 года.