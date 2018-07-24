Оператора «Платона» обяжут менять бортовые устройства каждые три года

Минтранс России уведомил о разработке изменений в Правила взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн.

Министерство предлагает обязать пользователей системы «Платон» контролировать срок службы бортовых устройств, по данным которых рассчитывается плата за проезд, а оператора «Платона» - менять их каждые три года.

Бортовые устройства с истекшим сроком службы могут передавать недостоверные данные о движении транспортных средств, считает Минтранс.

«Срок службы таких устройств составляет три года и обусловлен сроком действия установленных в нем средств криптографической защиты информации, обеспечивающих достоверность и некорректируемость данных, передаваемых бортовыми устройствами», - написано в пояснениях к проекту документа

Текст поправок пока не приводится, однако планируется, что документ вступит в силу в сентябре 2018 года.