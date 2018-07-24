Кто такой толковый и думающий бухгалтер? И как его найти?

«Кадры решают всё». Это известное высказывание и сегодня не теряет своей актуальности.

В «Красный уголок бухгалтера» обратилась участница сообщества с вопросом: как найти толкового, думающего бухгалтера? Отрасль, заработная плата, условия — не указаны.

За еду, чтобы выполнял функции главбуха, финдира и аналитика? — Александр Каф

Оказалось, что сфера деятельности предприятия, куда требуется бухгалтер сохранена в тайне не случайно. Т.к. хороший бухгалтер может быстро освоится в любой отрасли.

Хороший думающий бухгалтер производства легко освоит торговлю и медорганизацию. Причём здесь отрасль к думанию? — Марфа Майорова

Участники группы посоветовали использовать для поиска «сарафанное радио», сайты по подбору персонала, профессиональные сообщества в соцсетях.

Кроме того, у «Клерка» есть специальный ресурс, где работодатель может найти бухгалтера, а не оператора бухгалтерской программы, т.к. не заинтересованные в повышении своей квалификации специалисты «Клерк» не посещают.

Для тех, кто ищет работу, следить за новыми вакансиями можно в Telegram на канале «Вакансии для бухгалтеров». А если у вас не работает Телеграм, то можете посмотреть эти вакансии в сообществе Клерка. Они там дублируются.