Пенсии будут индексировать с 1 января

Индексация пенсий будет осуществляться с 1 января, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Такие поправки будут внесены ко второму чтению законопроекта о пенсионном возрасте.

Сейчас индексацию проводят 1 февраля (на уровень инфляции) и 1 апреля (с учётом доходов Пенсионного фонда).

Страховые пенсии по старости будут проиндексированы в 2019 году на 7,05%, в 2020 году — на 6,6%, в 2021 году — на 6,3%, следует из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Указанные параметры индексации пенсий превышают прогноз Минэкономразвития по инфляции (4,3% — в 2019 году, 3,8% — в 2020 году и 4% — в 2021 году)

Согласно проекту основных параметров бюджета ПФР, в следующем году средний размер пенсий вырастет до 15367 руб., в 2020-м — до 16284 руб., в 2021 году достигнет 17212 руб.

Реальный размер пенсий (скорректированный на уровень инфляции) будет расти медленнее: так, в 2019 году пенсии в реальном выражении вырастут до 14748 руб. (по сравнению с 14049 руб. в 2018 году), в 2020-м — до 15718 руб., в 2021 году — до 16550 руб.