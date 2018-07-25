Деньги на счетах малых предприятий будут застрахованы

Госдума приняла закон, распространяющий с 1 января 2019 года систему страхования на денежные средства малых предприятий, в том числе микропредприятий, в банках.

В настоящее время страхованию и возмещению в случае отзыва у банка лицензии подлежат лишь денежные средства, размещенные на счетах (во вкладах) граждан и индивидуальных предпринимателей, в пределах 1,4 миллиона рублей. Закон распространяет такое страхование на счета (вклады) малых предприятий в банках.

Под страхование попадают малые предприятия, сведения о которых есть в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Страхованию подлежат вклады в рублях и в иностранной валюте, размещаемые в банках на территории РФ на основании договора банковского вклада или договора банковского счета.

Кроме того, законом вносятся изменения в закон о банкротстве, согласно которым перешедшие в Агентство по страхованию вкладов требования по договорам вклада предприятий малого бизнеса включаются в состав требований кредиторов третьей очереди.

АСВ для проверки сведений о лицах, уполномоченных действовать по доверенности от имени малых предприятий, сможет запрашивать и получать сведения, содержащиеся в едином госреестр юрлиц, в том числе, доступ к которым ограничен.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.