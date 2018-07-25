ИП-добровольцы должны перечислить взносы в ФСС до конца года

До конца 2018 года страхователи, добровольно вступившие в правоотношения с ФСС, должны уплатить взносы за текущий год.

Страховые взносы уплачиваются в размере 2,9% от МРОТ, установленного на 1 января 2018 (9 489,0 руб.), умноженного на 12 месяцев.

В 2018 году эта сумма составляет - 3 302,17 руб.

Взносы необходимо внести за календарный год, предшествующий году, в котором наступил страховой случай, единовременно или по частям не позднее 31 декабря текущего года начиная с года подачи заявления о добровольном страховании.

В случае, неуплаты или неполной уплаты страховые взносы за очередной календарный год до 31 декабря текущего года, правоотношения прекращаются с 1 января следующего года, сумма страховых взносов, перечисленная в течение года, подлежит возврату, напоминает Нижегородское отделение ФСС.