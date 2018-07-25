Вашу ККТ можно передать третьим лицам

Согласно пункту 2 статьи 5 Федерального закона № 54-ФЗ пользователь ККТ обязан исключать возможность несанкционированного доступа третьих лиц к ККТ, программным, программно-аппаратным средствам в составе ККТ и ее фискальному накопителю.

Таким образом, Федеральный закон № 54-ФЗ не содержит положений, ограничивающих санкционированный доступ третьих лиц к ККТ, в том числе передачу им ККТ.

Вместе с тем следует учитывать, что применение ККТ третьим лицом не освобождает уполномочивающую организацию от предусмотренных Федеральным законом № 54-ФЗ обязанностей и ответственности за их неисполнение.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-01-15/44250 от 27.06.2018.