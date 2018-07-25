Замена бортовых устройств будет произведена на счет «Платона»

Девченки наслушались на курсах высокопарных слов и немыслимых процентов. Ну и продвигать брокеров...
Ай да молодцы...затейники...а то бухгалтеру и так делать нечего. А учитывая гавенную работу базы ...
Аноним, Вы писали:Интересно в какой реальности живет тот, кто это писал? Я тоже туда хочу! Л...
Интересно, а как от зарплаты в 15 тыс.р. 10 тыс.р. отложить на пенсию?
Спасибо , кормилец вы наш , Денегнетноыдержитесь!
"Однако есть изменения в пункт о штрафа" - в вашем тексте тоже ошибки
Дошло до жирафа на пятые сутки?
Скоро работодателей обяжут выполнять работу приставов, однако - ходить по квартирам должников и о...
Документы сфабрикованы, чтобы рейдерский захват осуществить.
Удивляет, что никто не вспомнил о РЕГРЕССЕ при уплате взносов. Его даже можно не отменять, ...
Интересно в какой реальности живет тот, кто это писал? Я тоже туда хочу!
Можно, конечно, сказать, в случае массовой пассивности людей по этому вопросу, что, типа, труслив...
Над.К, Вы писали:saigak, да ничего не изменится с подписанием )) Дык...и я про то же...
saigak, да ничего не изменится с подписанием )) Просто очередь подошла подписания этой конвенции....
Lemori, Вы писали:Реально почувствовала себя тупень-тупнем((( Я уже давно себя так чув...
Над.К, Вы писали:saigak, для того, чтобы сделать худше, можно было поступить проще - просто не по...
mahortova, Вы писали:А разве не было объявлено до выборов , что никаких реформ в налоговой сфере ...
Аноним, Вы писали:"плеер.ру" ни разу не жалко.1) Любители обманывать с ценами. Когда тебе отдают ...
Аноним, Вы писали:Поясните, а на расчет по безналу при покупке товара у ИП для ООО- чек бъется по...
понаехавший Тут, Вы писали:Не радуйтесь, завтра за вами придут, повод найдется.. Ну если ты ...
Мы с вами, граждане рассеи, все плательщики НДС. И только мы.(технически его переводят госуд...
Сейчас Роскомнадзор тоже ведёт мониторинг чего то и в соцсетях тоже
Но объективности ради, увеличение НДС от поставщиков/подрядчиков, влечёт увеличение вычета НДС &n...
То, что налоги растут, это не айс для бизнеса. Но объективности ради, увеличение НДС от поставщик...
Аноним, Вы писали:"...Сейчас страхователь вправе без риска штрафа при выявлении ошибки в ранее пр...
Аноним, Вы писали:Предлагаю правительству опубликовать список россиян которые будут жить лучше.&n...
ildarinvest, Вы писали:Аноним, Вы писали:"...Сейчас страхователь вправе без риска штрафа при выяв...
Аноним, Вы писали:"Обналичка" законно полученного материнского капитала не образует состава прест...
Хорошо бы, если бы автор привел пример расчета, показывающего, что повышение НДС на 2% вызывает п...
А если в цепочке присутствует десяток посредников и каждый добавит 2%, на сколько в конце цепочки...
Аноним, Вы писали:Здравствуйте! По закону в страховой стаж одному из родителей включаются пе...
katerina371, Вы писали: Любопытство меня разобрало. Проверила чек программкой Фнс. Сканирует...
Аноним, Вы писали:"...Сейчас страхователь вправе без риска штрафа при выявлении ошибки в ранее пр...
Аноним, Вы писали:Имел неудовольствие покупать в этом магазине монитор, пару лет назад. Бес...
Самозанятые давно свой труд отрегулировали и им не нужны те, кто будет с них драть последнюю шкуру.