Замена бортовых устройств будет произведена на счет «Платона»

хатиория Девченки наслушались на курсах высокопарных слов и немыслимых процентов. Ну и продвигать брокеров... Сколько нужно ежемесячно откладывать, чтобы накопить на пенсию?

хатиория Ай да молодцы...затейники...а то бухгалтеру и так делать нечего. А учитывая гавенную работу базы ... Приставы предложили обязать работодателей сообщать им о должниках

Аноним

Аноним, Вы писали:Интересно в какой реальности живет тот, кто это писал? Я тоже туда хочу! Л... Сколько нужно ежемесячно откладывать, чтобы накопить на пенсию?

Аноним

Интересно, а как от зарплаты в 15 тыс.р. 10 тыс.р. отложить на пенсию? Сколько нужно ежемесячно откладывать, чтобы накопить на пенсию?

Аноним

Спасибо , кормилец вы наш , Денегнетноыдержитесь! Правительство потратит 3,5 трлн. рублей на улучшение жизни россиян

Аноним

"Однако есть изменения в пункт о штрафа" - в вашем тексте тоже ошибки Минтруд изменил инструкцию по штрафам за СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ

Аноним

Дошло до жирафа на пятые сутки? Работодателей-физлиц вычеркнут из ТК

Аноним

Скоро работодателей обяжут выполнять работу приставов, однако - ходить по квартирам должников и о... Приставы предложили обязать работодателей сообщать им о должниках

Аноним

Документы сфабрикованы, чтобы рейдерский захват осуществить. Неприменение онлайн-ККТ привело к обыскам и закрытию сайта интернет-магазина «Плеер.ру»

Аноним

Удивляет, что никто не вспомнил о РЕГРЕССЕ при уплате взносов. Его даже можно не отменять, ... Работающим пенсионерам хотят полностью отменить пенсии

Аноним

Интересно в какой реальности живет тот, кто это писал? Я тоже туда хочу! Сколько нужно ежемесячно откладывать, чтобы накопить на пенсию?

Комета mahortova, Вы писали:А разве не было объявлено до выборов , что никаких реформ в налоговой сфере ... Госдума приняла закон о повышении ставки НДС

saigak Аноним, Вы писали:Поясните, а на расчет по безналу при покупке товара у ИП для ООО- чек бъется по... Когда можно не применять ККТ и БСО при получении безнала от физлиц

Аноним

понаехавший Тут, Вы писали:Не радуйтесь, завтра за вами придут, повод найдется.. Ну если ты ... Неприменение онлайн-ККТ привело к обыскам и закрытию сайта интернет-магазина «Плеер.ру»

Аноним

Доходчиво Налоговая найдет квартиросдатчиков с помощью полиции

Аноним

Сейчас Роскомнадзор тоже ведёт мониторинг чего то и в соцсетях тоже Власти запустили программу отслеживания жалоб россиян в соцсетях

Аноним

То, что налоги растут, это не айс для бизнеса. Но объективности ради, увеличение НДС от поставщик... Почему из-за повышения НДС розничные цены могут вырасти на 10-12 %

Аноним

Аноним, Вы писали:"...Сейчас страхователь вправе без риска штрафа при выявлении ошибки в ранее пр... Минтруд изменил инструкцию по штрафам за СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ

Аноним

Аноним, Вы писали:Предлагаю правительству опубликовать список россиян которые будут жить лучше.&n... Правительство потратит 3,5 трлн. рублей на улучшение жизни россиян

Аноним

ildarinvest, Вы писали:Аноним, Вы писали:"...Сейчас страхователь вправе без риска штрафа при выяв... Минтруд изменил инструкцию по штрафам за СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ

yante Аноним, Вы писали:"Обналичка" законно полученного материнского капитала не образует состава прест... Что грозит за обналичку материнского капитала?

Аноним

А если в цепочке присутствует десяток посредников и каждый добавит 2%, на сколько в конце цепочки... Почему из-за повышения НДС розничные цены могут вырасти на 10-12 %

Старый ворчун Аноним, Вы писали:Здравствуйте! По закону в страховой стаж одному из родителей включаются пе... Период ухода за ребенком засчитывается в трудовой стаж

ildarinvest Аноним, Вы писали:"...Сейчас страхователь вправе без риска штрафа при выявлении ошибки в ранее пр... Минтруд изменил инструкцию по штрафам за СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ