ФНС направила контрольные соотношения декларации по акцизам на табак

ФНС письмом от 19.07.2018 N СД-4-3/13937@ направила контрольные соотношения декларации по акцизам на табак. Сама декларация была утверждена приказом ФНС России от 15.02.2018 N ММВ-7-3/95@.

Налоговая декларация представляется налогоплательщиками, совершающими операции со следующими подакцизными товарами:

табаком трубочным, курительным, жевательным, сосательным, нюхательным, кальянным (за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции);

сигарами;

сигариллами (сигаритами), биди, кретеком;

сигаретами, папиросами;

табаком (табачными изделиями), предназначенным для потребления путем нагревания;

электронными системами доставки никотина;

жидкостями для электронных систем доставки никотина.

Новая декларация вступила в силу с 1 июля. Срок сдачи отчета за июль - 25 августа.