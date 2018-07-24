ФНС направила контрольные соотношения декларации по акцизам на табак

Аноним, Вы писали:Здравствуйте! По закону в страховой стаж одному из родителей включаются пе...
katerina371, Вы писали: Любопытство меня разобрало. Проверила чек программкой Фнс. Сканирует...
Аноним, Вы писали:"...Сейчас страхователь вправе без риска штрафа при выявлении ошибки в ранее пр...
Аноним, Вы писали:Имел неудовольствие покупать в этом магазине монитор, пару лет назад. Бес...
Самозанятые давно свой труд отрегулировали и им не нужны те, кто будет с них драть последнюю шкуру.
Здравствуйте! По закону в страховой стаж одному из родителей включаются периоды ухода за каж...
Этой конвенцией показывают: моя хата с краю - вон как мире-то....получите и распишитесь!
Наши горе-врачами (ленивцы, дебилы и мясники) молодых-то не могут лечить (я теперь в 45 лет...
Реально почувствовала себя тупень-тупнем((( Так и не понятно может это только мне не понятно, что...
Налог же, вроде, федеральный - какая разница, где его платить, если в любом случае через центр по...
Аноним, Вы писали:Мягко говоря, неубедительно.Если компания на общем режиме вообще ничего не возм...
Поясните, а на расчет по безналу при покупке товара у ИП для ООО- чек бъется по кассе?
ti605, Вы писали:Помните, как накопления в Сбере сгорели в 90-х у всей страны? (....................
АДИМ
22:55 20.07.18, Краснодар
ФНС уже подсуетилась: Письмо ФНС России от 03.07.2018 ...
Главное при следовании советам из статьи - не забыть при вкладах в рекламируемое фуфло произнести...
Аноним, Вы писали:неужели народ будет рожать при таких перспективах Ещё как будет!
неужели народ будет рожать вторых при таких перспективах
Мягко говоря, неубедительно.Если компания на общем режиме вообще ничего не возмещала ранее при 18...
Короче, безнал через банк не пробивается до 01.07.2019.
Эти индексации видимо связаны с ростом недовольства повышения пенсионного возраста, дабы сни...
Помните, как накопления в Сбере сгорели в 90-х у всей страны?Если даже не случится сей проблемы, ...
А потом есть любителя терять карты и менять, сиди только этим и занимайся вбивай данные по картам...
Надо все закопировать,что обещали и что стало, потом нарезку сделать)) Вообще набрали клоунов как...
4890 4943 1572 8071 мошенник вк,взломали страницу,просит деньги в долг
Проблемы бухгалтерии тоже надо решать, те же 50 человек данные по картам завести надо кому то.......
у нас в городе налоговая инспекция занимает садик, гаи=садик, фсс = садик, сэс = садик... и по эт...
разогнать...и не только ПФР...
Вот и не выдумывайте нам проблем Я Вам ничего не выдумываю. Речь идет о проблемах бухгалтер...
Да, именно думающий, анализирующий должен быть. Клерк молодец. Всегда студентам советовала ваш са...
подобные статьи можно встретить в интернете на сайтах хайпов и тому подобное, это писалО такая бе...
полнейший бред написан... есть у меня знакомая, которая владеет стоматологическим кабинетом, дама...
а почему же сайт работает и заказы принимают?)
Аноним, Вы писали:Не выдумывайте проблем там где их нет. В 1С в стандартной версии БП все хорошо ...
А разве не было объявлено до выборов , что никаких реформ в налоговой сфере в ближайшее время не ...
Ой... мне так нравится фраза "у многих россиян остаются свободными 5 - 10 тыс" такая ...