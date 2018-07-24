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ФНС направила контрольные соотношения декларации по акцизам на табак

ФНС письмом  от 19.07.2018 N СД-4-3/13937@ направила контрольные соотношения декларации по акцизам на табак. Сама декларация была утверждена приказом ФНС России от 15.02.2018 N ММВ-7-3/95@.

Налоговая декларация представляется налогоплательщиками, совершающими операции со следующими подакцизными товарами:

  • табаком трубочным, курительным, жевательным, сосательным, нюхательным, кальянным (за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции);
  • сигарами;
  • сигариллами (сигаритами), биди, кретеком;
  • сигаретами, папиросами;
  • табаком (табачными изделиями), предназначенным для потребления путем нагревания;
  • электронными системами доставки никотина;
  • жидкостями для электронных систем доставки никотина.

Новая декларация вступила в силу с 1 июля. Срок сдачи отчета за июль - 25 августа.

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