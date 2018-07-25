Для российских импортеров и экспортеров снизят «валютные штрафы»

В настоящее время российские экспортёры подпадают под штрафные санкции за любые, даже незначительные, нарушения сроков поступления валютной выручки на счёт в уполномоченном банке. Во многих случаях эти нарушения имеют место по вине контрагента-нерезидента, и резидент-экспортёр повлиять на это, как правило, не может. В итоге российские компании вынуждены нести дополнительную финансовую нагрузку, вести переговоры с иностранными контрагентами, оформлять большое количество дополнительных соглашений к контрактам на «мелкие просрочки» (менее 30 дней), представлять дополнительные соглашения в уполномоченные банки для учёта.

Правительство подготовило законопроект, который предусматривает снижение административных штрафов за невыполнение резидентом в течение 30 календарных дней после окончания срока, установленного внешнеторговым договором, обязанности по получению денежных средств на свои банковские счета в уполномоченных банках в соответствии с условиями такого договора, а также за невыполнение резидентом обязанности по получению денежных средств на свои банковские счета в уполномоченных банках в соответствии с условиями договора займа, в установленный таким договором срок.

Вместо предусмотренного в части 4 статьи 15.25 КоАП административного штрафа в размере от трёх четвёртых до одного размера суммы, не зачисленной на счёт, такой штраф устанавливается в размере от 5% до 30% не зачисленной суммы.

Аналогичные нормы проектируются в отношении российских импортёров.

Для профессиональных участников внешнеэкономической деятельности за правонарушения, предусмотренные частями 4 и 5 статьи 15.25 КоАП, предлагается установить штраф в размере от 3% до 5% размера денежных средств, не зачисленных на счета в уполномоченных банках.