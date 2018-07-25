Цену ОСАГО будут рассчитывать по-новому

Минфин подготовил поправки в закон об ОСАГО, которыми предлагается отвязать цену полиса от региона и мощности машины, ввести надбавку для агрессивных водителей и повысить выплаты.

Напомним, сейчас цена полиса рассчитывается из базовой ставки (от 3432 до 4118 руб. для легковых авто) и поправочных коэффициентов.

Минфин предлагает отменить коэффициент, учитывающий мощность, и региональный, пишут «Ведомости».

Вместо них введут новые. На стоимость полиса будет влиять стиль вождения – нарушение правил, резкость торможения и перестроения, частота и длительность использования машины, скорость движения и др.

Фиксировать их будут в том числе с использованием установленных на автомобиле телематических устройств.

Увеличить стоимость полиса ОСАГО может и нарушение правил дорожного движения в течение года до заключения договора на новый срок – кроме тех, что зафиксированы камерами.

При этом стоимость полиса в любом случае не должна будет превышать верхнюю границу установленного ЦБ базового тарифа более чем втрое.