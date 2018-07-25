Потапенко и Туров: про бизнес, власть и деньги

31 июля 2018 года в 19:30 Владимир Туров проведет прямой эфир с Дмитрием Потапенко.

Дмитрий Потапенко — бизнесмен, экономист, публичная фигура, человек, который ведет свой бизнес в нескольких странах мира. Человек, который ведет личный блог и разные передачи на экономическую тему на радио «Эхо Москвы», на радио «Комсомольская правда» и т.д. Человек, который не понаслышке знает, что такое российская экономика. В общем, очень медийная, известная личность.

Мы постараемся провести максимально полезную для вас беседу. Что делать, куда идти, куда бежать, какие принять решения, чтобы в условиях достаточно жесткой с одной стороны, конкуренции, а с другой стороны, жесткого пресса со стороны государства все-таки можно было выжить? Во время нашей встречи мы постараемся найти какие-то решения, — Владимир Туров, практикующий и ведущий специалист по планированию налогов.

Будут обсуждаться следующие вопросы:

Где прятать деньги и стоит ли их вообще прятать?

Способно ли наше Правительство справиться с поставленными задачами или не способно?

Какова судьба пенсионной реформы?

Стоит ли валить из России на запад? Чем условия ведения бизнеса в нашей стране отличаются от условий ведения бизнеса за бугром?

Какие у России перспективы: будет ли наша страна идти по пути эволюции, либо выберет путь революции? И какова роль Путина в этом отношении?

И, конечно же, большая часть встречи будет посвящена бизнесменам: микробизнесу, малому бизнесу и среднему бизнесу. Вы сможете задать свои вопросы, и Владимир Туров с Дмитрием Потапенко ответят на них.