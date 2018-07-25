Потапенко и Туров: про бизнес, власть и деньги

31 июля 2018 года в 19:30 Владимир Туров проведет прямой эфир с Дмитрием Потапенко.
Дмитрий Потапенко — бизнесмен, экономист, публичная фигура, человек, который ведет свой бизнес в нескольких странах мира. Человек, который ведет личный блог и разные передачи на экономическую тему на радио «Эхо Москвы», на радио «Комсомольская правда» и т.д. Человек, который не понаслышке знает, что такое российская экономика. В общем, очень медийная, известная личность.
Мы постараемся провести максимально полезную для вас беседу. Что делать, куда идти, куда бежать, какие принять решения, чтобы в условиях достаточно жесткой с одной стороны, конкуренции, а с другой стороны, жесткого пресса со стороны государства все-таки можно было выжить? Во время нашей встречи мы постараемся найти какие-то решения,
— Владимир Туров, практикующий и ведущий специалист по планированию налогов.
Будут обсуждаться следующие вопросы:
- Где прятать деньги и стоит ли их вообще прятать?
- Способно ли наше Правительство справиться с поставленными задачами или не способно?
- Какова судьба пенсионной реформы?
- Стоит ли валить из России на запад? Чем условия ведения бизнеса в нашей стране отличаются от условий ведения бизнеса за бугром?
- Какие у России перспективы: будет ли наша страна идти по пути эволюции, либо выберет путь революции? И какова роль Путина в этом отношении?
И, конечно же, большая часть встречи будет посвящена бизнесменам: микробизнесу, малому бизнесу и среднему бизнесу. Вы сможете задать свои вопросы, и Владимир Туров с Дмитрием Потапенко ответят на них.
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