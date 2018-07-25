Сенаторы перенесли рассмотрение закона об отмене налога на движимое имущество

Совет Федерации не стал одобрять закон об отмене налога на движимое имущество организаций. По плану документ должен был быть принят вчера, 24 июля.

Однако на сайте Верхней палаты Парламента появилось сообщение о том, что закон только принят к рассмотрению и будет включен в повестку дня заседания, назначенного на 28 июля.

Сенаторам, в частности Председателю СФ Валентине Матвиенко, не понравилось то, что отмена налога на движимое имущество, может привести к серьезным финансовым потерям субъектов РФ из‑за выпадающих доходов. Поэтому у Правительства будут запрошены сведения о сумме выпадающих доходов регионов в связи с отменой налога, а также информация о том, каким образом они будут компенсированы.