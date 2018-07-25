Москвичи не должны зарабатывать больше провинциалов

Аноним

Аноним, Вы писали:100 разгонят или посадят, выйдет миллион сами разбегутсяуже концерты сделали на... 28 июля в Москве пройдет митинг против пенсионной реформы

Аноним

Вернее, если посчитать среднюю зарплату одного депутата и всего медперсонала отдельной больницы, ... Медведев рассказал, ради кого пенсионная реформа

Аноним

Умелые руки в любом устройстве могут кое-что изменить в нужную сторону. Поэтому следующим этапом ... Цену ОСАГО будут рассчитывать по-новому

ЦБ Дело в том, что он(мозг) был не только больше, чем у человека, но еще и ... 28 июля в Москве пройдет митинг против пенсионной реформы

Аноним

Кладя деньги под проценты вы никогда не узнаете, с какой скоростью инфляция это всё сожрёт. Сколько нужно ежемесячно откладывать, чтобы накопить на пенсию?

Аноним

Всем депутатам выдавать зарплату в зависимости от средней зарплаты региона от которого он баллоти... Медведев рассказал, ради кого пенсионная реформа

ЦБ Дело в том, что он был не только больше, чем у человека, но еще и н... Какие пенсии будут у россиян в ближайшие годы

Аноним

room111, Вы писали:А я на крайнем севере работаю!!! Мне на пенсию в 60!!! Повезло!!! М... Что изменится в законопроекте о пенсиях ко второму чтению

Аноним

Tan4ik, Вы писали:Я вот как раз мучаюсь извечным русским вопросом: "Что делать?": Счет за продукц... Новые правила 54-ФЗ: «физик» рассчитывается с карты через отделение банка или клиент-банк

Аноним

Действующие пенсионеры это здорово. Им прибавки. Мне 40.с 20лет работаю на стройке. Смогу я там п... Новые правила по пенсиям. Кто когда выйдет на пенсию: таблица. Сколько сэкономят на нас власти

Аноним

Переобучение ,всему свое время,вы ,что издеваетесь. Медведев рассказал, ради кого пенсионная реформа

Аноним

Пусть у алигархов берут деньги на нанотехнологии ,нашли крайних ,большего обсурда и не придумать.... Медведев рассказал, ради кого пенсионная реформа

Аноним

есть такие бухи которые ценят проблемных клиентов, потому что у работодателя появляются проблемы ... Новые правила 54-ФЗ: «физик» рассчитывается с карты через отделение банка или клиент-банк

Аноним

Пока этих едросов поганой метлой не выметем с власти они будут гнобить народ до последнего. Эти т... Что изменится в законопроекте о пенсиях ко второму чтению

Аноним

Как стыдно за свою страну, теперь будет страдать простой народ,который вряд ли до пенсии доживет.... Медведев рассказал, ради кого пенсионная реформа

Аноним

красиво врёт, читать не скучно.. Медведев рассказал, ради кого пенсионная реформа

Аноним

100 разгонят или посадят, выйдет миллион сами разбегутсяуже концерты сделали на этот день чтобы л... 28 июля в Москве пройдет митинг против пенсионной реформы

ludmila1706 А на фига? На маткапитал деньги есть, на пенсии нет. Индексацию материнского капитала возобновят с 2020 года

Аноним

А многие работодатели, реально зажрались или тоже с пустой головой. Бизнесмены платят бухгалтерам 3 копейки, а требований выдвигают на 3 рубля

Аноним

Такая голова пусть лучше жуёт. Бизнесмены платят бухгалтерам 3 копейки, а требований выдвигают на 3 рубля

Аноним

Ничего не имеющая ввиду и просто пишущая голова? Пустая? Прикольно. Бизнесмены платят бухгалтерам 3 копейки, а требований выдвигают на 3 рубля

Над.К Аноним, прокуратура действует на основании федерального закона о прокуратуре. Это не просто юриди... К Вам пришла прокуратура

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Отобрать пенсии у никогда не работавших и работавших, но не п... Медведев рассказал, ради кого пенсионная реформа

Аноним

Да, согласен с Анонимом из Калининграда: с тупыми клиентами лучше не работать вообще, ибо из-за н... Новые правила 54-ФЗ: «физик» рассчитывается с карты через отделение банка или клиент-банк

Аноним

"Это в пользу бедных."Что разбогател шибко на поучениях?Кругом одни теоретики либеральные... и по... Оценочные обязательства при приобретении запасов: знакомимся с ФСБУ «Запасы»

Первоклассник Свободы сеятель пустынный,Я вышел рано, до звезды;Рукою чистой и безвиннойВ порабощенные браздыБр... Что россияне думают про регулирование труда самозанятых

Аноним

А У НАС фирма, оказывающая юр.услуги физикам. платят на р/с. Пробиваю все!!! на след. день. дубли... Новые правила 54-ФЗ: «физик» рассчитывается с карты через отделение банка или клиент-банк

Аноним

О какой средней пенсии идет речь, если каждый будет получать 40% от своего личного среднего зараб... Какие пенсии будут у россиян в ближайшие годы

theSilent Аноним, Вы писали:о. Правильно. Наши люди в малонаселённых районах спят и видят, как бы им влезть... Россияне смогут пополнять кредитки на кассах магазинов

Аноним

но не за услуги Новые правила 54-ФЗ: «физик» рассчитывается с карты через отделение банка или клиент-банк

bestiya7460 Они и так не дешёвые, совсем уже одурели, никакой управы нет на этих спекулянтов, что хотят, то и... Авиабилеты подорожают из-за роста цен на топливо