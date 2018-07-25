Москвичи не должны зарабатывать больше провинциалов

Сотрудники одной организации должны получать одинаковую з/п вне зависимости от географического местонахождения, считает автор инициативы, размещенной на сайте РОИ.
Автора предложения, судя по всему, сотрудника структуры Росатома, возмущает, что жители Москвы получают з/п в 3 раза больше, чем жители других городов за одну и туже проделанную работу.
Из каких факторов складывается средняя з/п? Я получаю 20 тыс. рублей, а в Москве за такую же работу человек получает 80 тыс. рублей. Средняя получается 50. Так и нужно приравнять по совести всё. Призываю рассмотреть все з/п работающего населения в независимости от географического положения, и приравнять их к одной справедливой цифре
- пишет автор предложения.
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