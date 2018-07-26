Россияне стали меньше тратить

В июне россияне продолжили сокращать свои повседневные расходы. С учетом инфляции траты домохозяйств за месяц уменьшились на 3.7%. Изменилась и структура расходов. Семьи в июне потратили на продукты больше, чем в мае, говорится в исследовании «Ромир».

Июньское снижение индекса потребительской (ИПА) активности можно объяснить, вероятно, сезонным фактором. В летний период жители городов переезжают за город, уменьшая таким образом количество повседневных покупок, или отправляются в отпуск, отмечают авторы исследования.

Тратить меньше стали жители всех регионов России, кроме Урала. Больше всего — на юге России — на 8,8%. Расходы населения в центральной России уменьшились на 3,7%, Северо-Западе — на 2,8%, Поволжье — на 2,3%, Сибири и Дальнем Востоке — на 4,8%. Иная картина только на Урале, здесь расходы населения, наоборот, увеличились на 5%.

Любопытно, что, несмотря на общее сокращение расходов, на продукты россияне в июне потратили больше, чем в мае – на 2,4%.

Подробней о результатах исследования можно узнать здесь.

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