В оформлении электронного полиса ОСАГО через посредника могут отказать

Страховщик вправе отказать в заключении договора ОСАГО в электронном виде, если электронное заявление подано лицом, которое не является собственником автомобиля или не допущено к управлению транспортным средством, говорится в информационном письме Банка России №ИН-06-53/49 от 23.07.2018.

В последнее время достаточно широкое распространение получила недобросовестная практика, когда электронный полис ОСАГО за автолюбителя оформляет посредник, отмечают в ЦБ.

При такой покупке посредник вводит на сайте страховщика недостоверные данные для существенного занижения страховой премии – например, указывает, что страхуемый автомобиль является мотоциклом. После получения от страховщика полиса недобросовестный посредник изменяет его при помощи обычного графического редактора и продает автовладельцу уже за реальную сумму страховой премии.

Необходимо отметить, что, поскольку страховщик не получил страховую премию, соответствующую установленным страховым тарифам, такой договор ОСАГО может быть признан недействительным. В случае аварии покупателю такого полиса придется самостоятельно нести ответственность.

В данной схеме страхователем является лицо, у которого отсутствует страховой интерес, в то время как наличие имущественного интереса в страховании – существенный признак страхователя, подчеркивается в разъяснениях регулятора.

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