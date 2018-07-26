Повышение тарифов ОСАГО перенесено с лета на осень

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Это потому что все уже всё купили и не знают, что еще можно купить. И еще потому что надоело пост... Россияне стали меньше тратить

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Главное, чтобы в Москве не понизили зп, если уровнять соберутся :)А вообще, такие инициативы бесп... Москвичи не должны зарабатывать больше провинциалов

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интересно, теперь Поклонскую исключат из рядов ЕР? Пропустивший голосование по повышению пенсионного возраста депутат подал в отставку с поста в «Единой России»

Аноним

Помолимся братия и сестры! За то, что бы все депутаты взяли больничный и подали в отставку. ... Пропустивший голосование по повышению пенсионного возраста депутат подал в отставку с поста в «Единой России»

Аноним

Надо увеличить рабочий день до 12 часов, а для молодежи ввести пособия по безработице в размере 4... Поступило предложение сократить рабочее время до 5 часов в день

Аноним

Пукнул, пробей чек. Иначе в тюрьму сразу. Надо ли применять ККТ на розничных рынках: разъяснения Минфина

Аноним

Ну не обязательно все мерить бухгалтерами))), вот взять к примеру г. Озерск - это ЗАТО, где распо... Москвичи не должны зарабатывать больше провинциалов

Аноним

Плевать государство хотело на то, что считает бизныс омундсмена.Бизныс омундсмены, это новые Клоу... Возбуждая уголовное дело против бизнесмена, правоохранители блокируют его деятельность

Аноним

Когда все головные компании находятся в Москве, в том числе и из-за проблем с налоговым администр... Москвичи не должны зарабатывать больше провинциалов

Аноним

Каждый раз, просыпаясь утром, перво-наперво желаю все Правителям и их чадам жить на прожиточный м... Социальная доплата к пенсии: кому, когда и сколько. Таблица с суммами по всем регионам

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У-уууууу Жмоты. Наверно на пенсии сами решили копить. Россияне стали меньше тратить

Надежда-25 ti605, Вы писали:Да работодатель платит ту зарплату, на которую согласны идти. Если он знает, что... Москвичи не должны зарабатывать больше провинциалов

Аноним

Играл в гта с 6 лет, смотрел жестокие фильмы и ничего! Психом вроде не вырос, убивать, пить и кур... Сказки для взрослых: ограничения по возрасту в кинотеатрах

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Над.К, Вы писали:при покупке кассы положен ли вычет Если без работников, то положен. Если зарегис... Вычет за онлайн-кассу: новые подробности от налоговиков

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ti605, Вы писали:Да работодатель платит ту зарплату, на которую согласны идти. Если он знает, что... Москвичи не должны зарабатывать больше провинциалов

frolova lena Не понятно из статьи застрахованы будут только вклады - депозитные счета, или расчетные тоже? Деньги на счетах малых предприятий будут застрахованы

Аноним

За этими субсидиями и льготами набегаешься так ,что не захочешь и получать их. Что изменится в законопроекте о пенсиях ко второму чтению

Аноним

Как набрать баллы в Мурманской области. если губернаторы нарушали законы о МРОТ в течении 1... Кому откажут в пенсии и почему

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Я пойду 28 июля в Москве пройдет митинг против пенсионной реформы

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Ребята, не возмущайтесь и не забывайте, где живете! Нам, рабам, уготовано смиряться. "Государство... Цену ОСАГО будут рассчитывать по-новому

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Поступило предложение: вообще не работать, а на гиперзвуковой печке лежать. Поступило предложение сократить рабочее время до 5 часов в день

Аноним

Ради кого? Ради меня и мне подобных! А вы как думали? Медведев рассказал, ради кого пенсионная реформа

mityai Это не демократично! Данное введение было инициировано Товарищем Сталиным в 1952 г. А нам н... Поступило предложение сократить рабочее время до 5 часов в день

Аноним

Laikalasse, Вы писали:"Упрощенка" как раз написала о том, как понять по выписке, каким способом р... Новые правила 54-ФЗ: «физик» рассчитывается с карты через отделение банка или клиент-банк

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StugIII, Вы писали:сосвсем беда с этой сосагой, по ходу в этом году полис я покупать не буду ... Цену ОСАГО будут рассчитывать по-новому

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Я не пойду: денег нет доехать до столицы. 28 июля в Москве пройдет митинг против пенсионной реформы

ti605 Да работодатель платит ту зарплату, на которую согласны идти. Если он знает, что в Ульяновске бух... Москвичи не должны зарабатывать больше провинциалов