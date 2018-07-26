Повышение тарифов ОСАГО перенесено с лета на осень

ЦБ разработал проект нормативного акта, который расширяет тарифный коридор по ОСАГО.
Напомним, если сейчас для наиболее массовой категории транспортных средств – легковых автомобилей физических лиц – коридор базовой ставки составляет 3432–4118 рублей, то после принятия изменений он составит 2746–4942 рубля.
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Планировалось, что новые тарифы вступят в силу этим летом.
Однако, как стало известно, повышение тарифов временно откладывается – до сени. Банк России не успевает зарегистрировать в Минюсте данный нормативный акт, заявил глава департамента страхового рынка ЦБ Филипп Габуния.
«Мы немножко, наверное, сдвигаемся по срокам с нормативным актом по расширению коридора. Хотели его летом зарегистрировать, но технически не успеваем это сделать. Надеемся на начало осени», — цитирует РБК его слова.
Он добавил, что сдвиг сроков носит технический характер.
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