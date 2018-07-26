Организации обязаны подавать нулевые расчеты по страховым взносам даже при отсутствии выплат физлицам

Даже если плательщик страховых взносов в конкретном отчетном периоде не ведет финансово-хозяйственную деятельность и не производит выплаты физическим лицам, он обязан представить в налоговую инспекцию не позднее 30-го числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом расчет по страховым взносам с нулевыми показателями. Об этом напоминают налоговики Брянской области.

Порядок заполнения расчета утвержден приказом ФНС России от 10.10.2016 №ММВ-7-11/551@.

Вне зависимости от осуществляемой деятельности плательщики страховых взносов должны включить в состав Расчета в соответствии с порядком заполнения:

титульный лист

раздел 1 «Вводные данные об обязательствах плательщика страховых взносов»

подразделы 1.1 «Расчет сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование» и 1.2 «Расчет сумм страховых взносов на обязательное медицинское страхование» к разделу 1

приложение 2 «Расчет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» к разделу 1

раздел 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах».

При этом в случае отсутствия какого-либо показателя количественные и суммовые показатели заполняются значением "0" ("ноль"), в остальных случаях во всех знакоместах проставляется прочерк (пункт 2.20 порядка заполнения расчета)

Также пунктом 22.2 порядка заполнения расчета определено, что в случае отсутствия данных о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица за последние три месяца отчетного (расчетного) периода, подраздел 3.2 раздела 3 расчета не заполняется.

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