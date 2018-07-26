В России появились свои оффшоры. Но для избранных

Госдума приняла пакет из семи законов, позволяющих контролируемым россиянами офшорным компаниям перерегистрироваться в специальных административных районах (САР) России, минимизировав возможные последствия санкций со стороны иностранных государств.

САР будут созданы на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининградской области.

Иностранные компании смогут сменить иностранную юрисдикцию на юрисдикцию РФ (редомициляция) и получить статус международной компании, пишет РИА Новости. Причем для этого не потребуется ликвидация компании за рубежом, достаточно снять ее там с регистрации, зарегистрировать в САР и получить статус международной компании.

Статус международной компании предоставляется одновременно с госрегистрацией компании в едином госреестре юрлиц. Но для этого компания должна взять на себя обязательства по инвестированию в РФ не менее 50 миллионов рублей в течение полугода с даты госрегистрации, а также отвечать ряду других требований.

После смены юрисдикции с точки зрения валютного законодательства РФ перерегистрируемая компания, получившая статус международной, признается иностранной организацией (нерезидентом), с точки зрения налогового права РФ — российской организацией (резидентом). При этом международная компания будет вправе осуществлять без ограничений валютные операции и расчеты, предусмотренные законодательством РФ для нерезидентов, и пользоваться определенными налоговыми льготами как резидент.



Не забыли и о личных яхтах частников САР - они могут быть зарегистрированы в Российском открытом реестре судов только после исключения их из реестра судов иностранного государства и представления подтверждающего этот факт свидетельства.

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