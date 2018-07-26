ФНС передумала: реорганизованным компаниям на УСН не нужно подавать уведомление

ФНС изменила свое мнение, касаемо необходимости подачи уведомления о переходе на УСН компаний, прошедших через реорганизацию и применявших упрощенную систему налогообложения.

Теперь преобразованные компании не обязаны подавать уведомление в течении 30 дней, как вновь созданная компания, и могут продолжать работать, применяя спецрежим, как и до реорганизации.

Ведомство закрепило свою позицию Решением № СА-4-9/11150@ от 08.06.2018.

Напомним, ранее Федеральная налоговая служба придерживалась другой точки зрения: считая реорганизованную компанию вновь созданной, и не признавала за ней право пользоваться УСН без подачи уведомления. Такая позиция ведомства приводила к жалобам и судебным тяжбам.

Почему налоговики передумали, узнайте из статьи.

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