Кто должен уплачивать НДС при реализации муниципального имущества

Верховный Суд РФ в определении № 310-КГ16-17804 подтвердил, что при реализации муниципального имущества предпринимателю обязанность по уплате НДС в бюджет лежит на его покупателе, являющемся налоговым агентом, а не на продавце. Об этом сообщает пресс-служба ФНС.

Индивидуальный предприниматель приобрел в собственность у Комитета по управлению имуществом муниципальные объекты недвижимости для использования в предпринимательской деятельности.

Инспекция в рамках выездной проверки установила, что ИП при покупке этого имущества не уплатил в федеральный бюджет НДС в соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 161 НК РФ, поэтому начислила ему налог.

Предприниматель, не согласившись с инспекцией, обратился в суд. Он сослался на то, что НДС был уплачен им Комитету в составе выкупной стоимости муниципального имущества при его приобретении.

Суды трех инстанций отказали предпринимателю, указав, что налоговое законодательство не предусматривает механизм взыскания НДС с муниципального образования, которое не является его плательщиком при реализации полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ. Следовательно, в данном случае продавец имущества не является плательщиком НДС, и в местный бюджет спорные суммы поступили ошибочно. Так как в федеральный бюджет данный налог не был зачислен - обязанность предпринимателя по его уплате не была исполнена.

Суды также отметили, что в этом случае уплата налоговым агентом НДС в бюджет не приведет к ущемлению его прав и законных интересов. Уплатив налог в федеральный бюджет, он имеет право на защиту своих интересов в рамках гражданско-правового спора с муниципальным образованием о возврате неосновательно полученных денежных средств.

Верховный Суд РФ отказал предпринимателю в передаче кассационной жалобы для рассмотрения Судебной коллегией по экономическим спорам.

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