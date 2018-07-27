В целях налога на имущество автостоянка = машино-место. Но не всегда

Налоговики обращаются в ФНС с просьбой разъяснить – как облагается налогом на имущество такая недвижимость как автостоянка.

ФНС сформулировала ответ в письме № БС-4-21/11702@ от 19.06.2018.

Сумма налога исчисляется на основании сведений, представленных в налоговые органы из Росреестра.

В отличие от объектов налогообложения вида «машино-место» пунктом 1 статьи 401, пунктом 2 статьи 406, пунктом 4 статьи 407 НК объект с наименованием "автостоянка" не выделен в самостоятельный вид объекта налогообложения и в связи с этим может относиться к "прочим" объектам налогообложения по налогу.

При этом необходимо учитывать следующее.

Согласно части 1 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 315-ФЗ, объект недвижимости, который отвечает требованиям и характеристикам машино-места и права на который были зарегистрированы до дня вступления в силу вышеназванного закона, признается машино-местом. Не требуется замены ранее выданных документов или внесения в них изменений, внесения изменений в записи ЕГРН в отношении вышеуказанного объекта.

Правообладатель объекта недвижимости вправе подать в орган, осуществляющий ведение ЕГРН, заявление об учете изменений сведений ЕГРН в части приведения вида объекта недвижимости в соответствие с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ.

Таким образом, по мнению ФНС, для объектов с наименованием "автостоянка" допускается применять установленные главой 32 НК условия налогообложения для вида объектов "машино-место", если сведения, полученные налоговым органом из Росреестра, свидетельствуют о наличии в ЕГРН хотя бы одной характеристики данного объекта в качестве "машино-места" (например, вид или дополнительное наименование с указанием слов "машино-место", адрес с номером машино-места и т.п.).

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