Сдать декларацию для налоговой амнистии можно только на бумаге

С 1 марта 2018 года Федеральная налоговая служба начала 2 этап приема специальных деклараций, представление которых предусмотрено Федеральным законом от 08.06.2015 №140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Декларант - физическое лицо, представившее специальную декларацию в соответствии с Федеральным законом от 08.06.2015 № 140-ФЗ , являющееся гражданином Российской Федерации, иностранным гражданином или лицом без гражданства.

Специальная декларация может быть подана с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года (2 этап декларирования). Специальная декларация представляется в любой налоговый орган на бумажном носителе декларантом лично либо через своего уполномоченного представителя, действующего на основании нотариально заверенной доверенности. Специальная декларация представляется, в том числе, в центральный аппарат Федеральной налоговой службы по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 23 (вход со стороны улицы Петровские линии) в соответствии с режимом работы налоговых органов.

Представление специальной декларации по почте и в электронной форме с ЭЦП не допускается, предупреждает УФНС Ямало-Ненецкого ао.

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