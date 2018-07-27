Производителей смартфонов могут обязать предустанавливать российское ПО

К апрелю 2019 года в России может появиться закон, обязывающий производителей смартфонов и компьютеров предустанавливать на них отечественные аналоги браузеров, почты, аудиоплееров и других приложений. Об этом узнал «Коммерсантъ».

Инициатива предусмотрена «дорожной картой» по развитию конкуренции, которую ФАС внесла в правительство.

Производители также должны будут обеспечить пользователям возможность полностью удалять предустановленные программы и приложения за исключением сервисных. Это позволит создать условия и возможности для выбора и замены продуктов потребителями, считают в ФАС. Главным исполнителем подготовки федерального закона должна стать Минкомсвязь, а соисполнителями — ФАС и Роспотребнадзор.

В ФАС уточнили, что документ уже направлен в правительство. Ведомство отмечает, что получает «жалобы граждан на сервисные приложения на телефонах, смартфонах, планшетах, которые устанавливаются автоматически и без возможности удаления».

Все три эксперта, опрошенные «Ъ», негативно отозвались об этой идее. Среди явных минусов названы ограничение конкуренции и повышение расходов производителей смартфонов, что приведет к росту цен.

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