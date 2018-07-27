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Фальшивые бухсайты «заразили» около 200 тыс. пользователей. Ходите на безопасный «Клерк»

Group-IB выпустила отчет, где рассказывает об обнаружении сети бухгалтерских сайтов, заражавших посетителей банковскими троянами Buhtrap и RTM:

«Три ресурса, появившихся в апреле этого года, уже успели посетить по самым скромным подсчетам 200 000 человек.

При скачивании документов с сайта происходила загрузка, а затем запуск троянской программы, созданной хакерской группой Buhtrap. Загрузчик собирал информацию о компьютере, проверял историю посещений в браузере, списки упоминания банковских/бухгалтерских приложений, а также данные о различных платежных системах».

Если хотите посмотреть адреса сайтов, они есть в отчете.

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