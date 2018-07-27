Фальшивые бухсайты «заразили» около 200 тыс. пользователей. Ходите на безопасный «Клерк»

IMA Не приходила квитанция за 2 квартал 2018, 24 июля отправила и сижу довольная, 25 квитанции нет, д... Что делать, если вам отказывают в приеме декларации по НДС

Над.К Так и я Вам об этом, что такой учет НДФЛ с налоговым агентом оказался без надобности и ввели плос... Сравнение налогов в России и США. От каждого по способностям?

Аноним

закон яровой для щизофреника с манией преследования стоит 10 триллионов, повышение пенсионного во... ЦИК не поддержал идею о проведении референдума по теме повышения пенсионного возраста

Аноним

закон яровой стоимостью в 10 триллионов для щизофреника с манией преследования Производителей смартфонов могут обязать предустанавливать российское ПО

Аноним

Раньше была диктатура рабочих, стала диктатура Буржуев28 июля в Москве состоятся шествие и митинг... ЦИК не поддержал идею о проведении референдума по теме повышения пенсионного возраста

Аноним

Вот вам и демократия, только говорят про то как народу жить хорошо будет, а вот спрасить у самого... ЦИК не поддержал идею о проведении референдума по теме повышения пенсионного возраста

Аноним

Именно эта система действовала с 1992 по 2000 год включительно. )) Вот, Вы смешной. Так и ... Сравнение налогов в России и США. От каждого по способностям?

Аноним

Да, прям щаз ломанулись стучать в Росфинмониторинг. Чтобы гос. ворам потом удалось посмачнее попи... Бухгалтеры должны выявлять подозрительных клиентов: Росфинмониторинг рассказал, каких доносов ждет

Аноним

Те же самые действия и срок исковой давности снова прерывается. Но не более срока существования о... Подотчетные средства: если нет возврата

Аноним

Абсолютный беспредел! Это же до какой степени надо ненавидеть граждан страны,которой управляешь. ... Как ФНС аннулирует декларации: в чем опасность для вас

Аноним

Саксам нужны наши недры и суша .наши люди на этих землях и не нужны вобщем.и делается все ради за... Песков об интересе Путина к реакции на пенсионную реформу

Аноним

Ну там или ишак подохнет или падишах умрет, или подотчетное лицо уволится :) Подотчетные средства: если нет возврата

Аноним

Раньше читаешь Клерк, и образовываешься.. а теперь все надо проверять, че печатают-уже наве... Как применять ККТ при безналичных платежах

bestiya7460 Самое интересное они реально не ловят однодневки, а только реальному бизнесу мешают работать, при... Что делать, если вам отказывают в приеме декларации по НДС

Аноним

Добрый день, скажите пожалуйста какими операциями внести в программу рбп, если период уже закрылс... Учет расходов будущих периодов в программе «1С:Бухгалтерия 8 (ред. 2.0)»

MissCherie А самое главное работа ради работы.. сначала заплати налоги на недры.. потом возмещаешь НДС.. ден... Какие экспортеры могут лишиться вычетов по НДС

MissCherie Давно пора прикрыть эту лавочку с экспортом.Но такой закон вряд ли пройдет, слишком большие деньг... Какие экспортеры могут лишиться вычетов по НДС

Наталья - (Саратов) По открытию дополнительных центров в регионах – только ЗА. На такую огромную страну, особенно с э... В РФ могут закрыться все визовые центры

Аноним

Сдача квартиры -это нестабильный доход. то сдашь удачно , а то и 2 месяца нет желающих. И как пла... Сдал квартиру и спи спокойно: налоговый ад отменяется

Аноним

Бесполезная чушь Что будет ИП за обнал?

Аноним

Старый ворчун, Вы писали:Аноним, Вы писали:Если налоговая шкала прогрессивная, то налогового аген... Сравнение налогов в России и США. От каждого по способностям?

Аноним

Аноним, Вы писали:Это не власть , а оккупационная администрация. когда в подворотне в ... Как инспекторы найдут тех, кто не платит налоги при сдаче квартиры

Аноним

Прогрессивный налог должен быть.И да, я бы считала свои доходы и расходы, но я бухгалтер... А вот... Сравнение налогов в России и США. От каждого по способностям?

Аноним

Это не власть , а оккупационная администрация. Как инспекторы найдут тех, кто не платит налоги при сдаче квартиры

Аноним

Если налоговая шкала прогрессивная, то налогового агента быть не может. Наше государство не может... Сравнение налогов в России и США. От каждого по способностям?

Аноним

Не отдам! Все равно сломает или потеряет Как инспекторы найдут тех, кто не платит налоги при сдаче квартиры