Фото и голос «на память» государству: а вы сдали анализы?

Владимир Туров полгода назад уже рассказывал нам про Федеральный закон №482-ФЗ от 31.12.2017 года.

В соответствии с этим законом у всех возьмут биометрические анализы и данные, и информация о нас будет храниться в соответствующей системе. Это делается для установления полного, абсолютного, тотального контроля за каждым нашим телодвижением.

Мой телефон: можно записывать все, о чем я говорю. Моя машина: отслеживается мой путь. Компьютер: установлена видеокамера, и без моего ведома могут снимать все, что я делаю. Клавиатура: можно видеть все, что я печатаю. Поэтому уже отслеживается каждый шаг, — Владимир Туров

Но тогда с выходом №482-ФЗ все будет выведено на совершенно новый уровень: будут построены новые дата-центры, информация о нас будет записана на десятилетия. Для чего все это делается? Если ты сказал что-то неугодное, тебя сразу же по голосу могут идентифицировать, узнают, что это ты говорил или сделал… Система биометрии лица, тысячи, миллионы камер по всей стране…

О том, какое будущее россиян видится эксперту в связи с действием закона №482-ФЗ, читайте в статье.

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