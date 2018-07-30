Совет Федерации потребовал подготовить перечни движимого и недвижимого имущества

Совет Федерации устроил себе рабочую субботу и рассмотрел несколько законов. В числе них был и закон об отмене налога на движимое имущество, который уже ранее сенаторами обсуждался.

24 июля представители верхней палаты Парламента не утвердили этот закон, поскольку озаботились выпадающими доходами региональных бюджетов. Ведь налог на имущество организаций идет именно в бюджет субъектов РФ.

После совещений по этому вопросу закон был все-таки утвержден, однако к нему принято Постановление Совета Федерации. В нем содержится рекомендация Правительству РФ принять до 1 ноября нормативные правовые акты, устанавливающие перечни объектов движимого и недвижимого имущества, учитываемого на балансе в качестве объектов основных средств. Следует отметить, что определения движимого и недвижимого имуществ даны в статье 130 Гражданского кодекса и изменить их Правительство не может.

Кроме того, сенаторы предложили компенсировать выпадающие доходы за счет увеличения норматива зачисления в региональный бюджет акцизов на алкогольную продукцию и табак.

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