Как снять с учета «обособку» на ЕНВД

Минфин в письме № 03-02-07/1/50218 от 13.07.2018 дал разъяснения по вопросу снятии с учета в налоговом органе налогоплательщика ЕНВД при прекращении им деятельности через обособленное подразделение.

В течение 3-ех дней со дня прекращения деятельности обособленного подразделения организация обязана сообщить в об этом в налоговый орган по месту нахождения. Это следует из пп.3.1 п.2 ст.23 НК.

Согласно пункту 5 статьи 84 НК в течение 10 дней со дня получения этого сообщения налоговики снимают «обособку» с учета.

Вместе с тем самостоятельным основанием снятия с учета в налоговом органе организации в качестве налогоплательщика ЕНВД является представление заявления в налоговый орган в соответствии с пунктом 3 статьи 346.28 НК.

Налогоплательщик ЕНВД обязан представлять налоговые декларации по итогам налогового периода не позднее 20-го числа первого месяца следующего налогового периода.

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