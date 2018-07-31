Когда можно получить имущественный вычет на отделку квартиры

На основании статьи 220 НК налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового вычета в размере фактически произведенных налогоплательщиком расходов (но не более 2 млн. рубей) на приобретение на территории РФ квартиры.

Согласно подпункту 4 пункта 3 статьи 220 НК в фактические расходы на приобретение квартиры, комнаты или доли (долей) в них могут включаться следующие расходы:

расходы на приобретение квартиры, комнаты или доли (долей) в них либо прав на квартиру, комнату или доли (долей) в них в строящемся доме;

расходы на приобретение отделочных материалов;

расходы на работы, связанные с отделкой квартиры, комнаты или доли (долей) в них, а также расходы на разработку проектной и сметной документации на проведение отделочных работ.

Вместе с тем в соответствии с подпунктом 5 пункта 3 статьи 220 НК принятие к вычету расходов на достройку и отделку приобретенной квартиры возможно в том случае, если договор, на основании которого осуществлено такое приобретение, предусматривает приобретение не завершенной строительством квартиры.

Таким образом, налогоплательщик имеет право на имущественный налоговый вычет в части расходов на отделку приобретенной квартиры, в случае если договор, на основании которого осуществлено такое приобретение, предусматривает приобретение квартиры без отделки с учетом ограничения в 2 млн. рублей.

Такие разъяснения даны в письме Минфина № 03-04-05/48286 от 11.07.2018.

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