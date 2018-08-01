При получении обеспечительного платежа в счет аренды надо начислить НДС с аванса

Как быть с НДС при получении денежных средств в качестве обеспечительного платежа (депозита), подлежащего зачету в счет оплаты услуг по договорам найма жилых помещений? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-07-11/45 от 03.07.2018.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 167 НК моментом определения налоговой базы по НДС является наиболее ранняя из дат: день отгрузки (передачи) товаров (выполнения работ, оказания услуг) либо день их оплаты (частичной оплаты).

В случае получения продавцом от покупателя денежных средств в качестве обеспечительного платежа (депозита), подлежащего зачету в счет оплаты оказываемых услуг, указанные денежные средства включаются в налоговую базу по НДС в том налоговом периоде, в котором указанные денежные средства получены.

Свои комментарии по поводу данного письма Минфина в связке с Обзором Верховного суда от 04.07.2018 высказал эксперт Максим Юзвак.

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